12次跨部門行動　遲遲未起作用

政府部門官僚主義、互相卸責情況為人詬病，尤其露宿者問題涉及多個部門，處理工作更為零散。其中，中西區民政事務處回覆本報時稱，去年共統籌12次跨部門行動，聯同食環署、地政署、社署，以及執法部門，每月一次於該處清理雜物及處理露宿者問題。不過，據指該名露宿者已在橋底居住數年，且雜物量極多，甚至有自行搭建的廚房，令人對「每月」跨部門工作成效存疑。

夏慤花園屬康文署管理的公園之一，不過雜物擺放的位置為天橋底，據指不屬署方管理範圍，而是由食環署負責。而露宿者本人的情況，由社會福利署跟進。雜物堆中的石油氣罐，在上周四（2日）被機電工程署貼出告示，而中西區民政事務處就於翌日將雜物圍封，將3罐石油氣取走，並貼出清理行動的告示。單單今次事件，就牽涉至少4至5個部門。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，處理露宿者的問題往往是「棘手」，不是一個部門可以處理到，例如「勸佢走會係社工處理」，露宿者有時會在露宿位置放置很多「家當」，若食環署清洗那個地方時「郁到佢嘅嘢」，又會怕引起衝突，所以需要執法部門到場，亦都可避免有露宿者稱有人偷他的東西。

他指可能當局清理露宿者問題被批投鼠忌器，但認為當局多個部門協調得好，可以很快處理好。