全球最大打樁船交付　打破國外技術壟斷

由中交二航局投資，上海振華重工建造的全球最大打樁船二航長青號，周日（5日）在江蘇啟東海工船舶工業園順利交付，是世界上樁架最高、吊樁能力最大、施打樁長最長、抗風浪能力最強的打樁船，標誌着中國在海洋工程裝備製造領域邁入新的里程碑。

打樁船由船體、樁架和油缸三部分組成，總長130.5米，型寬40.8米，型深8.4米，樁架高度150米，可打最大樁重700噸、直徑7米的樁基。油缸由中交二航局牽頭研發，能夠帶動樁架角度變換，相等於打樁船心臟。它重385噸，直徑近2米，總長28米，立起來有10層樓高，是全球最大的打樁船油缸，實現了超大超長油缸國產化替代和核心技術的自主可控，打破長期以來大型油缸的密封圈、軸承潤滑墊、耐腐蝕材料製造等受國外制約、進口壟斷，原材料採購難、價格昂貴。

相比傳統打樁船，這艘船在設計和使用上更環保、更智能，採用直流母線超級儲能系統，配合高效永磁電機作為起重電機，比普通燃油船更省油，碳排放大減。打樁前，電腦會自動計算樁的定位精度，打樁時既能實時監測安全，還能自動檢測作業流程，並生成施工報告。其安裝的遠海星站差分功能打樁定位系統能在深遠海實現釐米級的定位精度。