餐廳女員工遭改花名　疑遭職場性騷擾　平機會稱會跟進

餐廳新入職女員工控訴在上班期間被分區經理性騷擾自己，包括擅自幫女事主改不雅花名「大波妹」、「大波蓮」，令她感到極大的不尊重。平機會指高度關注事件，絕不容忍相關行為。在收到相關投訴後，會方會根據既定守則作適當跟進行動，強調任何職員、包括僱主，不論性別，自行或聯同其他人，以任何型式作出涉及性的行徑，而該行徑造成對另一職員屬有敵意或具威嚇性的環境，即構成性騷擾。

平機會發表聲明，指一般不會公開評論個別個案是否構成違法的歧視行為，但又指根據《性別歧視條例》，僱員在受僱用期間向同事作出性騷擾，即屬違法。性騷擾包括以身體、視覺、口頭或非口頭形式，作出不受歡迎的涉及性的行徑，而在有關情況下，這些行為是一個合理的人應會預期該位受騷擾的人士會感到受冒犯、侮辱或威嚇。另外，如一名職員（包括僱主）自行或聯同其他人作出涉及性的行徑，而該行徑造成對另一職員屬有敵意或具威嚇性的環境，亦可構成性騷擾。

平機會又稱，根據《性別歧視條例》規定，僱員作出的性騷擾行為，即使僱主並不知情，仍有可能要負上轉承責任；除非其僱主能證明已採取合理地切實可行的措施，以防止有關的性騷擾發生，才可作為免責的辯護理由。