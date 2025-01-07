農曆新年前後進入高峰期　專家料兩種不同流感或年內同時爆發

本港流感活躍程度已達世界衞生組織基線水平，且有繼續上升的趨勢。傳染病專家表示，預計在農曆新年前後進入流感高峰期，感染者中幼童感染率升幅較大。他還呼籲家長，應盡快為幼童接種疫苗。

港大內科學系講座教授及傳染病科主任孔繁毅表示，聖誕及新年假期過後，不少外出遊玩後的市民都有感染流感。現時本港流感的活躍程度已達到世界衞生組織，並有繼續上升的趨勢。在感染者當中，主要是年齡在5歲或以下的幼童感染率上升幅度較大。預計在今年農曆新年前後流感將進入高峰期。

孔繁毅指，去年的流感高峰期持續約28周，兒童或長者的流感疫苗接種率都較往年高，令社區產生了足夠強的免疫力。料今年的高峰有機會較去年短，不過可能會有兩種不同流感一起爆發的「雙高峰」，即先爆發H1甲型流感，之後3月再爆發H3流感。H3流感預計在今年夏季將出現小高峰。但這類「雙高峰」將不會持續很久，約持續1個月左右甚至更短時間。

對於易感染人群，孔繁毅建議，在小學和幼稚園兒童間較容易爆發流感，即便疫苗接種率較往年高，但也僅佔總體的5至6成，仍未達標。呼籲家長應在農曆新年之前帶小孩接種流感疫苗。