搭的士腰帶勒死妻囚終身　男子終極上訴遭駁回

無業漢10年前與內地妻子乘的士前往落馬洲時，突然拿腰帶勒住妻子頸項，並自言自語「要死一齊死」。的士司機察覺後座乘客有異樣，趁機停車並向警員求助，當時女子已昏迷，男子則用腰帶勒住自己，並欲咬舌自殺。女子在5天後不治，其夫被控一項謀殺罪受審。他不否認殺妻，但稱是受思覺失調影響。2018年被陪審團一致裁定謀殺罪成，判終身監禁。他不服判決提上訴，2021年遭上訴庭駁回。他再向終審法院申終極上訴。終院今（7日）頒判詞，裁定他上訴失敗。意味着距今近10年，案件終塵埃落定，終身監禁會是他最終刑罰。

案發時48歲的上訴人李長再，被控在2015年10月28日在港謀殺其妻李麗雅（46歲）。被告在內地讀書至小學程度，之後來港。控方案情指，2015年10月23日，上訴人與死者在油塘登上的士，當駛入大老山隧道時，司機聽到死者叫了一聲，然後從倒後鏡看到上訴人用手按住死者，並傳來掙扎聲。司機心感不妥，問發生何事，被告回答「冇事」，自言自語：「要死一齊死，要跳一齊跳。」又指示司機駛往青馬大橋。司機擔心有事發生，將的士駛到港鐵上水站附近，下車向警員求助。其時死者已昏迷，上訴人則用腰帶勒住自己的頸。警員拘捕期間，上訴人曾企圖咬舌自殺。死者5日後去世。上訴人於2018年受審，陪審團最後一致裁定他謀殺罪成。他向上訴庭上訴被駁回，再向終院提上訴，結果今日再被駁回。

據終院判詞指，審訊期間，上訴人並不否認其曾殺死妻子，但提出「減責神志失常」作為局部抗辯理由。上訴人提出其有服食藥物之歷史，並在案發時正承受「興奮劑致使思覺失調」，合乎《殺人罪行條例》下的抗辯理由。上訴人對其精神科專家蔡醫生稱，他案發時及早前經受幻覺和妄想症狀，惟上訴人並無在審訊時作供。原審法官在引導陪審團時指出，上訴人對蔡醫生所作之庭外陳述乃屬傳聞證供，然而，該等陳述可呈堂作爲蔡醫生的專家意見的基礎。原審法官交由陪審團衡量給予蔡醫生的意見多大比重。終院判詞指，上訴人向其精神科醫生就其醫療歷史，或過往精神狀態所作之庭外陳述亦非即時陳述，並無獨立證據價值。在本案中，原審法官已妥當地接納蔡醫生的意見呈堂，讓陪審團考慮上訴人「減責神志失常」的抗辯理由，5名終院法官因此一致駁回上訴。

案件編號：FACC9/2024