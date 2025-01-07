沉醉和商人享樂發展成權錢交易　崔茂虎出鏡懺悔

內地官方電視台專題片《反腐為了人民》周一（6日）播出第二集《風腐同查同治》，再有多名貪官公開懺悔，包括受賄逾千萬元人民幣被判囚11年的中央統戰部前副部長、國家宗教事務局前局長崔茂虎。片中揭露他沉醉於和商人老闆奢靡享樂，他指自己之所以走到今天，就是對小事小節不太注意，就是慢慢地演變，最後小事就變成大事。

中央紀委國家監委機關工作人員吳小平指出，崔茂虎案件是典型由風及腐、風腐一體，不法商人先通過和他在一起陪吃陪喝陪玩，來拉扯關係建立感情，最後才發展成為權錢交易、利益共同體。崔茂虎的違紀違法問題在他擔任雲南省麗江市委書記後較突出，這是他首次擔任主政地方的「一把手」，而涉案商人聶天宇、盧孔練是和他走得最近的兩個老闆，他們都深諳投其所好之道，「就是第一是打牌」。這些商人因能從崔茂虎處得到想要的東西，願意殷勤服務，對方利用職權和影響力幫助他們承攬到不少工程項目，其中聶天宇甚至還插手幹部人事。

此時崔茂虎早已由風及腐，從收受煙酒茶到利是禮金，從十萬元到百萬元人民幣，從半推半就到坦然受之。崔茂虎在當地一些脫離實際的決策、急功近利的政績工程，嚴重浪費國家資源，侵蝕群眾獲得感，包括民航路公園項目，即使被指觸犯保護耕地紅線，仍消極應付整改要求，最終被查處獲刑。片中強調風腐同查同治，既是破解作風頑疾的重要手段，也是剷除腐敗滋生的土壤和條件的必要措施，必須久久為功、絕不鬆懈。

專題片第三集《揭開腐敗隱身衣》於周二（7日）播出，預告片顯示江西省政協前黨組書記、主席唐一軍，全國人大財經委前副主任委員、貴州省委前書記孫志剛會出鏡懺悔。唐一軍表示：「看看我的所作所為，我真是無言面對、無地自容。」孫志剛則承認，自己確實辜負了組織上的培養和信任，失守了底線，犯了嚴重的錯誤、罪行。