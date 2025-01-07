氣候暖化突破警戒線　林超英警告政府勿做錯事　指人工島會水淹

全球暖化問題愈趨嚴重，天文台前台長林超英指根據去年的數據顯示，全球暖化已衝破臨界點，隨之而來是愈來愈頻繁和危險的極端天氣事件，他警告政府不應做錯誤的事，在海上建一座等待海平面上升水淹的人工島、在深圳河口洪泛平原興建同樣等待海平面上升水淹的「創新科技園區」。

林超英日前在網上貼文指出，雖然2024年12月的全球數據仍有待處理，但直到11月的氣象資料顯示，2024年全球平均氣溫篤定是有記錄以來最熱的一年，而且比工業化前水平高出 1.5°C 以上，即是說突破了2015年巴黎氣候協議聲稱會竭力守住的界限，亦即突破了1.5°C這條警戒線。

1.5°C有甚麼大不了？他解釋，是全球會有愈來愈頻繁和危險的極端天氣事件，包括熱浪、乾旱、野火、暴雨和洪水，過去一年各種由風雨或乾旱造成傷害的新聞報道非常多，且必須說明除了直接的人命傷亡，還有連鎖的影響，例如經濟損失、生態失衝、疾病蔓延、糧食短缺、饑荒、難民流徙、旅遊業受損、物流鏈不穩、物價起伏、窮人生活艱難、社會不安定等。他引述聯合國亦指2000至2024年氣候變化已造成最少400萬人死亡，其他衝擊如海平面上升、冰川融化和海洋酸化等，都將持續幾代人的時光，以及需要數個世紀才有可能恢復過來。

他指2023和2024年海冰出現斷崖式劇減，似乎反映全球變暖過了某個臨界點，終於擊破穩定狀態，迫使南冰洋海冰融化。以前海冰反射陽光為地球降溫，但是如今露出了海水，海水會吸收陽光能量，令海洋和其上的大氣層比以前暖，因此熱到冰融的後果竟然是氣候更暖，暖化會變得失控，後果實在不堪切想！這是氣象學家非常擔心的原因。

2024年迎來突破1.5°C的新氣候時代，他指後果嚴重，影響深遠，是天大的事，但是環顧世界各地的報道，反應很泠淡，大家似乎被「狼來了」效應影響，進入了「氣候疲累」境界，聽得多習以為常，不當作一回事，但他必須提醒大家：狼真的來了。

他希望所說的氣候變化沒有存在，基層人民不用受熱浪之苦，低窪地區也可免水淹之災，可惜物質世界運行自有軌迹，不是由人說了算。他認為市民及政府均要思考必須做甚麼去減緩氣候變化？又必須做甚麼去防禦無可避免的極端天氣？

他又說，還有關鍵一點是不應做錯誤的事，為香港增添本來沒有的氣候風險，例如在海上建一座等待海平面上升水淹的人工島、在深圳河口洪泛平原興建同樣等待海平面上升水淹的「創新科技園區」，他指其實來到這個階段，這個應該已是「常識」，願望有關當局早日覺醒。