指家長憂搶本地大學學額　議員：財赤下應檢視高才子女學費水平

有議員指現時高才計劃下來港的未成年子女，學費是本地生的3分之1。

早前政府提出本港未來目標人口為1000萬人，有議員關注現時在引入高才計劃下，現時已有5.6萬名未成年子女來港，指有家長擔心高才子女佔用本地學額，關注現時將高才子女釐定為本地生是否定義太闊。教育局副局長施俊輝僅指政府已收到意見，會作通盤考慮。

立法會研究人口政策和措施小組委員會上，委員會副主席容海恩關注提出本港未來目標人口的做法罕見，同時代表短期內或吸納200萬名外地人。她指現時高才計劃下有5.6萬名未成年子女來港，他們學費只是本地生的3分之1，有家長擔心他們是否佔用了本地生大學學額。她又關注現時將高才子女釐定為本地生是否定義太闊。

她指子女入讀大學時不少家長的目標，如高才子女佔用了本地學生學位，「我哋本地嘅家長一定係唔會放過我哋」，同時她認為財赤之下應檢視高才子女學費水平。施俊輝只重申定義上高才子女等同本地學生，受到的教育服務與之相等，政府已收到意見，會作通盤考慮。

另一議員顏汶羽關注財赤之下，是否需要提升非本地生學費。施俊輝回應稱，雖然加學費能增加收入，但學費太高會影響競爭力及學生升學意欲。他說，現時非本地生學費與日本定東京、新加坡相若，擔心提高學費會令他們選擇其他地方。

議員陳紹雄關注現時政府教育支出高的同時是否到位，是否單憑優化人才計劃、人才服務等「3大策略」，便能「建設國際專上教育樞紐」。他指培養學生國際視野應從中小學開始，同時不應只和國家比較，應和歐美、東南亞、一帶一路國家橫向比較。

施俊輝表示，各大專上院校積極在海外招生，在考慮調整非本地生學費水平時，要顧及本港競爭力，形容目前本港非本地生學費與鄰近的日本和新加坡相近，若上調學費，可能令學生選擇到其他地方升讀大學。

他續稱，政府現時工作聚焦專上院校，現時教資會資助大學非本地生學額已由20%提升至40%。中小學教育方面，他指現時課程有國際化元素，但較難帶他們到較遠地方交流。他說，留意到部分學校會帶高中生參與國際交流和比賽，政府全方位學習基金亦有相關資助。

另外，議員林琳關注能否讓學生更早選擇學習外語，指自己在澳州讀書時可選擇學法文、西班牙文，雖然這些語言在國際上使用會更多。施俊輝表示，政府施政方針有提出，透過優質教育基金撥款提供初中外語學習，又指現時中學文憑試已有6種外語可選擇，但以往有聲音認為高中才學外語太遲、應越早越好，政府同時會鼓勵學校開設俄語、阿拉伯語之類一帶一路國家常用語言。

議員鄧飛關注本港「國際學校」政策目標，指內地會分為「國際學校」及「外國人子弟學校」，但本港沒此分類。他擔心假如政策只為提供文憑試以外的選擇會影響教育公平性，及對文憑試造成擠壓。施俊輝回應稱，本港國際學校定位是為在港定居人士提供教育服務，同時政府批地會限制最少須有70%非本地生。