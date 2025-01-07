華最大噸位海警船南海巡航　菲部署海空資產嚴密監控

中國海警船5901號在有主權爭議的南海黃岩島海域巡航。

現役噸位最大的中國海警船5901號目前在有主權爭議的南海黃岩島海域巡航。菲律賓國家安全委員會發言人馬來亞（Jonathan Malaya）周一（6日）證實，已部署空中和海上資產應對，一旦中方採取任何挑釁行動，菲方將適當回應。中國外交部發言人郭嘉昆周二（7日）在例行記者會上強調，中國海警依法在相關海域巡航執法，無可非議。

馬來亞周一表明，菲方所有資產都指向中方這艘「怪物船」，一旦它實施任何挑釁行動，就會得到適當回應。他指摘中國通過展示海警船來恐嚇菲律賓漁民，是中方恐嚇、脅迫、侵略和欺騙的一部分，菲律賓將加強海上存在以支持漁民。截至目前，中國海警船5901號尚未做出阻攔或危險動作，菲方繼續通過無線電警告和監督，強調不會採取挑釁行為，除非受到挑釁。

中國海警船5901號排水量1.2萬噸，配備重機槍且設有直升機平台，曾多次出現在南海主權爭議海域。菲律賓海岸防衞隊稱，中國海警船5901號周日（5日）駛至菲律賓三描禮士省海岸附近65至70海里處，菲方通過無線電警告對方無權作業並要求它離開。中國海警船5901號通過無線電回應，強調它在管轄水域內執行執法任務。