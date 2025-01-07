方大開辦工商管理及相關課程　聯本地企業提供學生實習機會

聖方濟各大學升格為第二間應用科學大學，開設多個工商管理、酒店及旅遊等專業課程。方大廖湯慧靄商業及款待管理學院（學院）院長袁麗薇表示，學院的課程加入科技應用和數據分析的元素，令畢業生就業前景更廣闊。另外，方大還與本地相關行業的企業合作，為學生提供了充足實習機會和實習時常。

聖方濟各大學通過香港學術及職業資歷評審局審批，並獲教育局確認符合所有相關條件，正式成為香港第二所應用科學大學。學院還提供多個經香港學術及職業資歷評審局審批和認證的課程，包括企業管治碩士、工商管理（榮譽）學士、工商管理（榮譽）酒店及旅遊管理應用學士、設計新創企業管理（榮譽）學士等。

袁麗薇表示，學院致力為學生提供商學專業教育以及緊貼香港和鄰近地區經濟、商業和科技發展的學習經驗。同時，科技應用在香港發展迅速，對於長期人手緊張的酒店和旅遊業來説大受歡迎。課程中加入應用科技相關元素，不僅能令畢業生就業前景廣闊，還能增強他們運用資訊的能力。相關科目包括智能技術、職場的新興科技及數據分析、商業應用程式編寫等。

關於學位的課程安排，當中工商管理（榮譽）酒店及旅遊管理應用學士課程不僅強調理論與知識的學習，更注重實踐應用，包含長達9個月的實習期，與國際酒店和旅遊業夥伴合作，通過實踐提高畢業生在相關行業的就業能力。實習期間，學生有機會到不同部門工作，例如前台部、房務部及餐飲部等，獲得寶貴的行業知識和經驗，提升職業素養和競爭力。