長假期隨即測驗考試學生壓力大　小學校長稱相隔一周較理想

有傳媒統計指，全港454間官立及資助小學的校網，在380間上載本學年校曆表的小學中，其中55間小學安排在聖誕節假期後的一周內展開測驗考試。有小學校長表示，就學生精神健康來說，學校在長假期後立即安排測考「唔係一件好事」，始終對學生壓力更加大，「放完假都要時間去適應」。

香港資助小學校長會副主席陳淑儀今日(7日)接受電台節目訪問時指，在400多間學校有55間，其所佔比例不是很大，有學校在長假期後立即安排測考，是源自考試制度，有學校維持兩測兩考，「如果兩次測驗、兩次考試，通常測驗會係11月，上學期會係1月」，故學校編制時間表「睇住考試同長假期黎編」，亦要編制考試之前「有幾多個周可以進行教學工作」，因為有兩測兩考的情況，或會導致長假期後出現此情況，不過都有300多間學校不是長假期後測考。

她亦稱有學校安排每學年三次考試，分別在11月、3月和6月進行，「如果呢啲月份考會好好多」，但有兩批家長有聲音，有家長覺得長假期後考「佢有個長假期，有時間同小朋友溫習」，亦有家長認為長假期後考試，學生為了溫書而不能享受假期，「時間唔同咗，時代唔同咗」，但就學生精神健康來說，認為學校在長假期後立即安排測考「唔係一件好事」，始終對學生壓力更加大，「放完假都要時間去適應」。

提及學校長假期後可否隔一周才進行考試。她則稱每間學校校歷表、活動均不同，相信學校按情況處理，但對於放完長假後翌日考試「呢個都唔係適合嘅日子」，因為學生在長假期後的作息時間需要調整，所以學校於長假期後隔一至兩周才考試屬較理想。