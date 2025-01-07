貨車撞送殯人群20死事故　整改報告指風險防控待加強

江西省南昌市前年1月8日深夜發生超速超載貨車衝撞送殯人群事故，造成20死19傷。該省應急管理廳近日披露整改和防範措施落實情況評估報告，發現南昌、景德鎮兩地的道路交通風險防控有待加強、事故部分責任追究落實有待加速等問題。

《江西南昌「1·8」重大道路交通事故整改和防範措施落實情況評估報告》公布了當地主要整改措施和工作成效，包括安全生產專項整治、道路交通安全專項整治、強化企業監管、加大治超力度等、規範殯葬活動、強化宣傳教育等。超限超載治理方面，前年以來南昌市共查處4.7萬宗大貨車超載，查處1184宗非法改裝等。規範殯葬活動方面，該市投入800萬元人民幣（約848萬港元）福彩公益金建設19個公益性追思堂，免費為群眾提供集中治喪場所。

報告指總體來看，事故後南昌市、景德鎮及南昌縣、樂平市兩級黨委政府能深刻吸取事故教訓，貫徹落實事故調查報告提出的處理意見，舉一反三落實整改防範措施建議，各級領導幹部風險意識和安全發展理念明顯轉變，道路交通風險防控責任進一步壓實。涉事相關人員的處理決定基本落實到位，但也有一些重點問題需持續推動解決。