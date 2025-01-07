結交政治騙子損害中石油　前領導悔墮迷魂飯局

內地官方電視台專題片《反腐為了人民》周一（6日）播出第二集《風腐同查同治》，中國石油天然氣集團有限公司多名前高層亦出鏡懺悔。其中前黨組副書記、副總經理徐文榮表示，對自己所為感到非常後悔，「不應該吃那頓飯，不應該認識這個人，不應該交往這麼深」。

片中指出，近兩年查處的中國石油系統多名領導幹部從飯局上墮入政治騙子設下的迷魂局，就是違規吃喝發展成權錢交易的典型案例。當中首先結識政治騙子周顯明的是徐文榮，並進而被深度利用，他平時就信奉圈子文化，熱衷於組局吃喝，通過飯局拉關係。周顯明是吉林人，在當地是個包工頭，到北京後致力通過各種飯局結識人脈，他看準一些領導幹部想要走捷徑「搭天線」的心態，給自己編造一套履歷和人設，聲稱自己是某國學大師的弟子。

中國石油前黨組書記、董事長王宜林，中國石油諮詢中心前副主任古學進都曾上當受騙，奉周顯明為座上賓。周顯明稱他認識領導，因為他們本身心中有一種需求，「我應對這種需求，我忽悠他」。他利用王宜林插手幹部任命，在中國石油左右逢源、上下通吃，承攬工程項目業務額近3億元人民幣（約3.2億港元）。徐文榮直言，把周顯明介紹到中石油，給企業帶來極大傷害，受到懲罰時才知道自己犯了多大的錯。