八大學去年有7間盈餘增長　理大跌近42%錄5.4億元

理工大學的盈餘由2022/23年度的9.3億元，跌至2023/24年度的5.4億元。

根據香港各間資助大學的年報，八大當中有7間大學在2023/24年度盈餘錄得增長，惟理工大學的盈餘由2022/23年度的9.3億港元，跌至2023/24年度的5.4億港元，減少約3.9億港元。理大表示，盈餘下降是由於學術與科研人員有所增長，加上因應通脹、現行市場趨勢及教職員表現評估而調整薪酬，令教職員薪酬及福利支出有所增加，佔總開支62%。

其他資助大學方面，港大於2023/24年度錄得37.9億港元盈餘，成為八大之冠，較2022/23年度的盈餘19.3億港元大增18.5億港元，升幅接近一倍，另外該校於2023/24年度獲捐贈9.1億港元，同樣為八大之冠，校方指當中4.9億港元用於研究，2,800萬港元用於校舍的基建項目當中。

至於中文大學的盈餘則由2022/23年度的18.4億港元，增加10.9億港元至29.3億港元，獲捐贈金額為6.6億港元，中大在財報中指出，隨環球主要投資市場持續復甦，利息和淨投資收益顯著上升，投資收益較往年增約11.1億港元至19.5億港元。

另外，城市大學於2022/23年度錄得3.4億港元虧蝕，2023/24年度終於轉虧為盈，錄得1.7億港元盈餘。另外，根據城市大學的年報，最高薪的教職員年薪介乎855萬至870萬港元，薪酬水平高於其他資助大學。