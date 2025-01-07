警司陸振中認曾拍肩安慰女下屬　稱如男女同事需要會擁抱安慰

時任沙頭角分區指揮官的警司陸振中，於2022年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在翌月晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件今日(7日)在區院續審，陸振中續接受控方盤問。陸對於被指曾在大埔龍尾沙灘從後熊抱女下屬，他稱沒有熊抱對方，但確曾拍她肩部安慰她。陸又稱如男女同事有需要，他亦會擁抱對方以作安慰。

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子X。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及X。據控方開案陳詞指，2022年6月22日飯局中，X曾3次離開飯桌前往廁所範圍，陸在殘廁內，3度非禮X。另在7月飯局後，陸明顯有醉意，但仍堅持駕駛，期間陸曾襲擊X、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。

就陸振中於2022年7月5日曾駕車載女事主X到大埔龍尾沙灘一事，控方播放當日沙灘一帶的閉路視片段，指X為陸撐傘時，陸的左手放在X肩部一段時間且「近乎想攬住佢」。控方又指陸當時想熊抱X，X則有掙扎，並想移開他的手。陸不同意曾熊抱X，並指當時X向他訴苦，他只是「拍一拍」她的肩部來安慰她，但他承認當時2人距離過近。他又指有時其他同事之間都有需要，有男同事哭泣時，他也會擁抱對方。至於X病愈初復工時駕「順風車」接送對方，陸稱只是舉手之勞，並否認曾在7月6日於車上說喜歡X。

案件編號：DCCC 137/2023