兒童醫院香港母乳庫投入服務　首日接獲逾百查詢

設於香港兒童醫院的「香港母乳庫」昨日(6日)起投入服務，並於今日(7日)介紹有關計劃及接收流程。香港母乳庫總監黃明沁指，首階段服務為招募捐贈者及接收母乳，首日服務已接獲逾百宗查詢，有信心3月或以前可收集到50至100公升母乳，並開始提供予有需要的嬰兒，期望每年收集1,000公升母乳，讓450至600名初生嬰兒受惠。

黃明沁指，母乳可為嬰兒提供最完善的營養及健康發展所需，亦易於吸收，適合早產嬰兒未完全發育的腸胃，且母乳中的抗體及生物活性因子也能提高其抵抗力，無法被任何產品取代。

條件方面，捐贈者必需正在餵哺母乳，而其嬰兒需為一歲以下，且需自身身體健康，無吸煙、過量飲酒、愛滋病、乙型或丙型肝炎等。捐出的母乳會優先向懷孕不足32周出生、出生時體重低於1,500克、接受內科或外科治療而需捐贈母乳，或經新生兒深切治療部（NICU）主管評估為有需要的嬰兒發放。有關捐贈屬自願性質，捐贈者可隨時退出計劃。

黃提醒，捐贈者應為自己的嬰兒準備足夠份量，再捐出多餘母乳。而獲贈的母乳將由指定速遞承辦商上門收集，亦可親身交到兒童醫院，經過嚴格冷藏、消毒及分析後，會按程序向全港9間設有NICU的公立醫院發放，而母乳庫最長可保存母乳約6個月。為確保安全，有關流程資料會由母乳庫電腦系統記錄，並保留30年。

母乳捐贈者阿馥本身亦是早產媽媽，懷胎36周便誕下女兒，且女兒初時體重僅得2.1公斤，要入住兒科病房，加上自己初時奶水不足，更令她甚為自責。幸好在家人支持下，她慢慢開始「上奶」，其後更多得「打爆兩個雪櫃」，故決定將之捐出，幫助其他嬰兒。

另一位捐贈者Yoyo表示，自己曾懷過兩胎，惜兩胎兒均無緣接觸人世。去年5月順利誕下愛女Luciana，並得悉有關計劃，便毅然參加，望「成為其他媽媽的後盾」，讓其他寶寶健康成長。

母乳庫資深護師林志愛就表示，母乳庫會邀請有意捐贈者面談，進行健康評估及驗血，並提供一系列指引及注意事項。捐贈者若遇上問題，如捐出的母乳不達標、「塞奶」等，亦可向有關人員尋求指導，呼籲各位合資格媽媽踴躍參與。