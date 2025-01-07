節目中用「強姦我們」字眼　黎智英供稱屬比喻　指當局可為所欲為

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今日(7日)踏入第115天，黎智英繼續在西九龍裁判法院自辯。就着2020年美國大選，黎坦言想特朗普勝出，但選舉論壇後，就知道勝出的將會是拜登。黎又指，當年螞蟻集團沒有經法律程序，便遭當局叫停上市，質疑此舉違背法治。法官反問黎智英有何根據，相關法律程序又是甚麼。黎說不知道，只肯定有新聞報道提及。

黎智英今日繼續接受辯方大律師關文渭主問。作供期間，黎智英提及還押4年多以來，聽力衰退不少。法官提醒，若有困難可告知法庭。黎智英在庭上不諱言希望特朗普連任，因為特朗普言出必行，而他曾承諾採取堅決措施，應對香港問題，有機會處理國安法議題。不過，在美國總統選舉論壇後，他就知道特朗普會輸。

2020年11月5日，美國總統選舉結果塵埃落定，拜登勝出。當天黎智英在線上節目《Live Chat with Jimmy Lai》指，相信拜登會向中國妥協，這對台灣來說是災難性的。黎智英今日解釋，他贊成美國提升台灣地位，他並非從對抗中國方向去想，而是甚麼會為台灣帶來好處。他認為，拜登上台，台灣地位的提升會受阻礙。

同月12日，黎智英在另一集節目中指，台灣有着重要的戰略地位，可作為槓桿抗衡中國。黎智英今日強調，他只是陳述事實。對於節目中，他用上「強姦我們」字眼，並指我們需要抗爭，向世人展示我們對自由的渴望。黎今稱，「強姦」僅屬比喻，所指的是當局可以公開地為所欲為；抗爭是指對抗當權者的壓迫。黎智英認為，台灣不能獨立成為一個國家，不代表台灣不能受更多保護。

另外，2020年11月5日，黎智英在Twitter(現稱X)帳戶發文，提及阿里巴巴旗下螞蟻集團暫緩上市，指香港失去了法治，金融中心地位將不復再。黎智英庭上指，他相信上市暫緩原因，是因為馬雲說了些話，官方遂叫停計劃。以他理解，股份暫緩上市前須經過一些法律程序，而螞蟻集團卻沒有。法官連番追問，究竟是誰告知他有人叫停上市計劃？是不是馬雲親自告訴他、他所指的法律程序為何？黎智英稱不知道，但肯定有新聞報道提及。同月11日，黎智英再於Twitter發文，提及4名泛民議員遭「DQ」，喪失議員資格。貼文稱，香港處於無新聞的窒息局面。中共怕民主派抵抗壞的議案，會吸引世界注意，而中共不想有新聞，好讓香港被遺忘。黎智英今指，他只是陳述事實，並形容人們受到國安法威嚇。

涉案4名被告包括黎智英(77歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022