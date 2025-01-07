六合彩「橫財夢」機會再來　投注站現百人龍　市民：仲多人過跑馬

1.28億港元六合彩金多寶今日(7日)晚上攪珠，「橫財夢」機會嚟啦！距離攪珠剩餘數小時，眾多人都趕到多個賽馬會投注站碰碰運氣。在下午約5時半，大埔廣福道賽馬會投注站每隔一至兩分鐘，便有十多名街坊進入投注站，站內持續大打蛇餅，眼見站內持續有約100人輪候人手投注，路過的市民見況亦嘖嘖稱奇「嘩，好多人」、「仲多人過跑馬(日)！」

投注站因應人流眾多，特意關閉其中一個出入口，並實施特別人流安排，兩邊門口「一入一出」，門口保安指導市民於入口內進。市民顧女士花20港元投注，趕時間的她表示，人手等候亦只需等數分鐘時間，形容過程快捷。對於中頭獎有什麼打算，顧女士直言「梗係攞嚟買樓啦」，隨即匆匆離去「望塵莫及」。

另一笑容滿面的市民梁女士則表示，過往甚少買六合彩，今次則以50港元「碰碰運氣」。她又稱，透過電子投注機買彩票，只需5分鐘便完成。對於若中1.2億港元頭獎則未有具體打算，梁女士指會捐出至少一半做善事，又透露目前已退休，並無特別夢想，亦已有充足規劃，間中能去旅行，並道「環遊世界都唔使靠彩金」。