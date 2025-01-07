新春花車巡遊大年初一上演　熊貓花車遊尖沙咀　南韓女團訪港

距離農曆新年只剩數周，賀歲盛事花車巡遊「國泰新春國際匯演之夜」將續在大年初一(29日)晚上矚目登場。當晚將有9輛充滿地道元素的花車、46個海內外表演團隊齊集尖沙咀載歌載舞，為一連串賀歲活勳打響頭炮。主辦的旅遊發展局提到今年的演出陣容更勝去年，邀得南韓人氣女團Kep1er、泰男團LYKN訪港，「喺香港睇晒咁多表演」，預計今年匯演觀賞人數約10萬人次、約一半是旅客。局方又推出一站式新春節慶專頁，吸引旅客多留數天體驗香港的賀歲活動。

大年初一的花車巡遊將以「如意新春 喜樂連連」為主題，其中不少花車在設計上融入香港的地道元素，例如文化體育及旅遊局、旅發局及海洋公園聯合呈獻的「熊貓暢遊香港號」響應熊貓經濟，有熊貓聯乘香港特色美食奶茶驚喜亮相；香港賽馬會花車則以黃金駿馬，再以140個精美風車點綴，象徵賽馬會140周年之餘，亦展望日後與市民繼續攜手前行。打頭陣的國泰花車亦以「家之歡聚 福滿團圓」為主題，以多種書法揮春向大眾拜年，車頂設飛機，寓意與大眾一同翱翔天際。至於今年首度參與的「LINE Friends」花車以帆船為主體，車身模仿蛇「換鱗片」的設計，寓意新一年愈變愈好；而車頭則有戴上蛇帽的小雞角色「Sally」，負責人介紹「蛇雞」在生肖上為三合，能帶來好運。

除了花車之外，海內外的演出陣容更勝去年，來自14個國家地區、共16隊表演好手載歌載舞，包括勇奪2020年《全美一叮》 冠軍賽第一的印度舞團 V.UNBEATABLE DANCE GROUP、2018年《全美一叮》亞軍、來自奧地利的雜技表演團體Zurcaroh；以及於2023年Indonesia’s Got Talent (《印尼一叮》)首 獲「黃金按鈕」(Golden Buzzer)、來自印尼的舞蹈團 BRAVERY DANCERS。

另外，旅發局亦緊貼年輕人追捧亞洲偶像動向，邀來泰國人氣男團LYKN及K-Pop女團 Kepler強勢列陣。12隊本地表演隊則有曾於2019年和2023年World of Dance Hong Kong (意譯:世界舞蹈大賽 (香港站))中奪冠的Chestroll Dance Crew、在國際賽事中屢獲佳績的SDM爵士芭蕾舞學院，亦有其他隊伍表演富節慶特色的流行舞蹈、啦啦隊、藝術體操和花式跳繩。而國際賽奪獎無數、參與匯演多年的中國香港跳繩總會，亦將一展地主之誼，邀請來自美國、法國、澳洲和日本等地的頂級選手一同切磋技藝。

巡遊隊伍當晚8時將從香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，最終抵達香港喜來登酒店。而匯演開始前約傍晚6時將有18個本地表演團體 沿巡遊路線帶來雜耍、魔術、舞蹈及街頭音樂等富有嘉年華特色的表演，率先炒熱現場氣氛。旅發局主席彭耀佳表示，旅發局同時會為旅客提供新春旅遊攻略，推出一站式新春節慶專頁，除推介大年初一新春國際匯演之外，更會搜羅多個城中慶祝新春活動，包括：年宵市場、初二煙花 匯演、初三新年賽馬、初四賀歲盃，以及熱門景點新春活動等，吸引旅客多留數天，體驗更多元賀歲活動，盡興而歸。

另外，「國泰新春國際匯演之夜」於香港文化中心、廣東道及彌敦道設約2,500個觀賞座位觀眾座，今年與往年一樣，當中約70%售予市民及旅客，門票由300港元至480港元不等，周六(11日)早上8時起在旅發局位於尖沙咀天星碼頭的旅客諮詢中心發售。旅發局今年亦與香港許願節聯乘，將璀璨花車及匯演舞台移師大埔林村，旅客及市民於年初二(1月30日)至2月13日新春期間於大埔林村許願廣場，可觀賞多部花車，更可於初二及初三(1月31日)欣賞多隊參與「新春國際匯演之夜」的內地及國際表演隊伍獻技。