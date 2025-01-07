西漢帝陵首次發掘祔葬墓　墓主或是漢文帝嬪妃

陝西省考古研究院周一（6日）表示，西安市灞橋區漢文帝霸陵與竇皇后陵之間出土一座祔葬墓，在西漢帝陵考古工作中屬首次，而從墓葬規模及墓道內設立外藏的形制可見，其級別至少為列侯級。本次考古工作對進一步深入研究西漢帝陵制度發展演變，積累了科學翔實的基礎資料。

該祔葬墓是帶有一條墓道的豎穴土壙墓，由墓道、墓道內外藏坑K1、墓室三部分組成，總長56.5米；平面呈甲字形，東西向，無封土。其中，位於墓道西段，緊臨墓室的外藏坑K1內發現約17件着衣式彩繪騎馬俑，東西兩大區塊則分別出土獸骨、木炭、陶灶、陶罐、鐵器殘件、彩繪塑衣式陶女俑等。

墓室平面略呈方形，內為木槨結構，漆木箱範圍內殘留小席紋痕迹，出土錢幣、琴軫等；木槨中東部發現漆器（皮）、封泥等3,000多件（組）不同質地的文物。木槨中部偏西處為木棺痕迹，墓主屍骨因盜擾嚴重而保存極差，僅有殘碎骨渣，葬式不詳。根據墓室中部出土的墓主「魏嬰」玉印，雖未見文獻記載，但從出土「永巷之印」可知其與西漢後宮有密切聯繫，不排除為漢文帝嬪妃的可能性。