粵港成立「無廢灣區」小組　探討廢物管理方向

垃圾徵費在去年中觸礁後，環境及生態局提出探討「大灣區廢物資源處理一體化」。粵港環保及應對氣候變化合作小組今日(7日)以視像方式舉行會議，由環境及生態局局長謝展寰與廣東省生態環境廳廳長徐曉霞共同主持。會上通過成立「無廢灣區」建設專題小組，兩地會以區域性策略處理廢物管理問題，透過「優勢互補」加強推動粵港澳大灣區可回收物料的區域性循環利用，共同發展循環經濟。

會議期間，合作小組亦審議兩地去年合作進展，並議定今年的計劃。香港環境局指，過去一年，在改善空氣質素方面，粵港雙方積極落實珠江三角洲地區空氣質素管理計劃，及跟進各項污染防治措施的進度和成效，雙方未來會共同推進跨境貨車轉型至新能源車的示範項目，和構建大灣區空氣質量健康指數。

海洋環境管理方面，環境保護署已採用當前最新的風勢預報等資料，並結合新一代的區域水動力模型進行模擬，務求更準確地預測可能受海漂垃圾影響的區域。截至去年11月底，就暴雨或海上重大環境事件啟動通報共56次，令各相關政府部門能及時作出相應清理行動。

環境局早前指，計劃與大灣區城市合作，將部分可回收廢物分類後，運回內地「當資源」處理，發展綠色產業，又相信成本上有好處，但稱此舉牽涉出入境法規、要求和標準制定等，需與內地探討。