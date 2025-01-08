經濟低迷　工會復辦糧油展銷會　冀更多市民留港消費

年關將至，經濟環境卻陰霾滿布。有工會聯同食品經銷商合作，於下周日(12日)及周一(13日 )舉辦一連兩天的展銷會，提供各式糧油副食品並訂下優惠價格，盼可鼓勵市民留港消費，刺激低迷的經濟市道。

身兼工會理事長的議員黃國表示，類似的銷售活動在2009至2017年也有舉辦，參與人次合共約150萬，但後來因黑暴和疫情而中止，直至今年決定復辦，冀通過是次名為「暖心同行」的展銷會，將優質、價錢實惠和多元化的糧油副食品向消費者推介，減輕市民辦年貨的經濟負擔。

被問及預計銷展會可吸引多少人入場，黃國沒有正面回應，指希望在經濟陰霾之下，能吸引更多市民參與。他強調今次工會會安排義工和提供工人俱樂部8樓為展銷場地，當中沒有收取任何費用，藉此減少中間環節以降低售價，讓消費者享受廉宜價格，同時吸引市民留港消費，是多贏局面。

至於展銷會貨品的優惠售價，食品經銷商代表舉例指5公斤的苿莉香米售48元一包，為原價的6折左右；原價78元一隻的加熱熟雞，買兩隻的優惠價為95元；零售價12元的青棵麵，只要10元就有兩包。

工會另一副理事長蘇栢燦指展銷會完結後，亦會在今年2月至5月舉辦網上團購活動，市民只要經指定連結填寫訂購表格選購心水糧油食品，之後可於指定時間和地點提貨。