獲救內地演員王星狀態正常　未能接受探視

泰國警方稱，疑被「賣豬仔」到緬甸的內地演員王星於當地時間周二（7日）下午3、4時從緬甸被移交入境泰國，目前在泰國湄索警局管控之下，人是安全，狀態也正常。目前，王星還不能接受探視或者離開，還要接受評估。

警方相關人士表示，王星確實在緬甸時被剃了光頭，目前案件整個過程的細節還在整理當中，包括他如何被騙、如何求救，都要在確定之後才能向公眾發布。據泰國警方在社交媒體上披露的消息顯示，泰國警方初步了解得知，王星在抵達湄索邊境後，有人通過船在那接他過境。王星表示，當他被帶過境後才意識到自己被騙，但他不敢反抗。

無論如何，此案仍需進一步調查、詢問，並進行詳細審查。接下來，王星將進入泰國國家轉介機制，若確認他是人口販賣的受害者，將會進入保護程序，並通過泰國移民局的相關程序安排將其送回國，並聯繫其家人接收。若涉及任何犯罪行為，將按照法律程序繼續處理。

據泰國新聞台公布的王星接受媒體採訪的畫面顯示，王星在泰國警方陪同下，頭戴黑色遮面的帽子。他在採訪中用中英文兩種語言表達了對泰國警方和政府的感謝：「首先，我在這裏感謝泰國的政府和當地的移民局能夠把我安全地送還到這邊，非常感謝他們。泰國挺安全的，以後有機會的話，我還想再次來這邊。」

據中國駐泰國大使館官方公眾號最新消息，據泰方通報，中國公民王某已於當地時間周二下午成功獲救，中國駐泰使領館對泰國政府及其他有關各方為此所作努力和富有成效的工作表示感謝。