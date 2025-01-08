醫保基金飛行檢查　查出涉違規金額逾千萬人民幣

寧夏回族自治區醫保局周一（6日）公布，寧夏醫保基金飛行檢查工作已順利完成，查實定點醫療機構違規醫藥總費用1,001.21萬元（人民幣，下同，約1,061萬港元），查實定點藥店違規醫藥總費用25.88萬元（約27萬港元）。

寧夏醫保局共抽取全區10間定點醫療機構、5間零售藥店展開飛行檢查，同時抽取固原市、石嘴山市兩間定點醫療機構展開「回頭看」再檢查。針對定點醫療機構，重點查處重症醫學、麻醉、肺部腫瘤等領域違法違規使用醫保基金和欺詐騙保行為，以及心血管內科、康復、醫學影像、臨床檢驗等以前年度已經重點檢查的領域。針對「回頭看」定點醫療機構，重點關注核查以前年度檢查發現的問題是否仍然存在，是否整改到位。查實定點醫療機構主要存在超標準收費、超量開藥、串換項目、重複收費、超限定用藥等違規問題，查實定點藥店主要存在串換項目、購銷存管理不規范等違規問題。

寧夏醫保局相關負責人表示，將以此次飛行檢查為契機，進一步加強醫保基金監管工作，將維護醫保基金安全作為首要任務，嚴厲打擊醫療保障領域違法違規行為，堅決守好人民群眾「救命錢」。