東方日報A1：門檻唧牙膏下降　外資客早投他方

本港經濟不景、庫房空虛，港府去年3月推出俗稱新投資移民計劃的「新資本投資者入境計劃」，但條款被指「過辣」，吸金吸人效果未彰，當局去年10月推出首次鬆綁措施，允部分資金可以購買本港的指定住宅物業，昨再次「唧牙膏」，公布第二次鬆綁措施，包括縮短申請人擁有至少3,000萬元淨資產的審查期限，接納申請人透過全資擁有的合資格私人公司的投資，亦可計入投資總額，新措施將由3月1日起生效（見表）。政府指，「新計劃」迄今接獲逾800宗申請，料可為香港帶來逾240億元投資金額。有評論表示，當局「唧牙膏」式放寬門檻，落後其他競爭對手，優質的投資客群資金恐早已到其他地區落戶。有議員認為，計劃有助吸引資金及資產來港，但政府將投資住宅門檻定在5,000萬元上屬略高，促當局定期檢討。

財經事務及庫務局和投資推廣署昨公布「新資本投資者入境計劃」的優化措施，將申請人擁有市值不少於3,000萬元淨值的淨資產或淨資本的審查期限，由提出申請前的兩年內縮減至6個月內；在計算淨資產規定時，申請人與其家庭成員共同擁有的淨資產或淨資本當中，由申請人絕對實益擁有的份額會獲考慮；申請人透過全資擁有的合資格私人公司，即按《稅務條例》所界定的具資格單一家族辦公室管理的投資，將可計入該計劃的合資格投資金額內。

去年3月推出計劃後，政府在首10個月內接獲近7,000宗查詢，提交申請則超過800宗，其中733宗已獲核實符合淨資產規定、240宗已獲核實符合投資規定，預料合共可為香港帶來逾240億元的投資金額。當局指，首10個月錄得的申請宗數，已超出於2003年推行的前資本投資者入境計劃的同期數字，反映投資者對香港充滿信心。當局將進一步向全球高淨值家族推廣相關計劃。

會計界議員黃俊碩指出，過去不少業界人士反映，高資產人士會透過不同架構，包括股權和信託形式持有資產，以達到避險和防險作用，若要符合計劃原來要求，需將資產重新配置並滿兩年才能申請，形容是廢時失事，亦會增加不確定性，新措施有助鼓勵投資者來港。但現時投資住宅的門檻定在只可購買5,000萬元以上的物業，門檻略高，因當中僅有1,000萬元可計入投資總額，與現時其他地區同類計劃比較並無明顯優勢，建議政府適時檢討有關門檻。

議員陳仲尼表示，新措施容許將合資格私人公司的投資，計入計劃的合資格投資金額內，相信將增加投資者在港設立家族辦公室的誘因。他建議政府進一步考慮，將聯合家族辦公室放入《稅務條例》（第112章）附表16E之中，讓聯合家族辦公室既可享有單一家族辦公室的稅務優惠，亦可以納入計劃的淨資產計算之中。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：