生理期內褲加膠膜引質疑　「有棵樹」指符合國家標準

早前有消費者剪開「有棵樹」的生理期內褲，發現內有一層塑膠膜。

內地貼身衣物品牌「有棵樹」的生理期內褲產品早前被揭內有一層塑膠膜，網民質疑與其標榜「襠部材料100%棉」的詳情頁介紹不符，會導致不透氣等問題。品牌方周二（7日）回應稱，有關產品材質等符合國家標準，對用家健康無潛在風險，可放心使用。

根據「有棵樹」在網上發布的《致消費者的一封信》，其生理期內褲產品面料、工藝均符合國家標準，並屬於國家標準中「可搭配衞生巾使用的」生理針織內褲，符合「裏層一般為底部覆膜織物以達到防漏效果」的定義。

至於安全性和功能性，該款生理期內褲防水夾層膜使用台灣生產的TPU材質，這種材質廣泛應用於醫療領域中的醫用導管、傷口敷料等產品，運動、服裝領域也大量啟用TPU薄膜來提升防水性能，且TPU薄膜已通過嚴格檢測。有棵樹依據歐洲化學品管理局發布的關於《歐盟化學品註冊、評估、授權和限制法規》（EC），篩查高度關注物質清單中的240種物質，結果均符合標準，對人體健康無潛在風險。有棵樹還公布了生理期內褲的抗菌報告、全項檢測報告等。