強震後現逾500次餘震　當局安置災民排查房屋安全

西藏日喀則市定日縣周二（7日）發生黎克特制6.8級地震，造成至少126人死亡、188人受傷。強震後再記錄到515次餘震，最大震度4.4級，距離主震震央約18公里。當地3,609戶房屋倒塌，災情救援和災民疏散安置工作持續，官方周三（8日）繼續排查災民的房屋和牲畜安全狀況，及醫療衞生設施設備安排情況。

日喀則市氣溫在零下16℃左右，海拔位置高，西藏氣象局周二曾預測，深夜最低溫度可能降到零下18℃左右。其中在長所鄉，救援人員進入10個村落內排查821戶，搜救受困者，目前已救出部分人。一名90多歲老婦從廢墟中獲救，她的身體無大礙，已獲妥善安置。在森嘎村的臨時安置點，當晚已搭建超過30個救災帳篷，災民可領取禦寒棉被褥子、防寒隔潮墊等，現場也提供熱水和即食麵。

西藏拉孜縣縣長索旦表示，拉孜縣11個鄉鎮基本都受波及，除有人傷亡，也有1,541戶房屋倒塌，超過9,300間房屋開裂，大部分民眾需疏散至安全地方。長所鄉雜村是這次地震受災最嚴重的地區之一，消防救援人員需克服高海拔、低溫缺氧等惡劣條件，冒着餘震風險，持續在廢墟中搜救，後續將擴大救援範圍，拯救生命。

國家防災減災救災委已將國家救災應急響應級別，提升至2級。目前所有受損路段已搶通，首批逾5,800件帳篷、棉衣被等中央救災物資運抵定日縣地震災區，其餘超過1.6萬件會在周三陸續運抵。