貪官靠家人背後收錢　唐一軍藉妻子公司掩蓋腐敗行為

內地官方電視台專題片《反腐為了人民》周二（7日）播出第三集《揭開腐敗隱身衣》，紀檢監察機關指行賄受賄的手段層出不窮，要緊盯新型腐敗和隱性腐敗。多名前地方高官和醫療系統官員等出鏡懺悔，其中江西省政協前黨組書記、主席唐一軍稱，看到自己的所作所為，真是無顏面對、無地自容。

專題片第三集透過三個案例，講述近年違法人員掩飾權錢交易的手段更隱蔽複雜，對紀檢監察工作帶來新挑戰和要求。片中揭露唐一軍利用「一家兩制」搞新型腐敗和隱性腐敗的情況，他透過妻子宣敏潔實際控制、投資的34間公司，用市場活動掩蓋腐敗行為。專案組運用大數據分析大量資金往來情況，發現這些公司的股東和管理階層都是宣敏潔的關聯人、決策者和最終受益人。她承認有老闆和商人會以投資、合作經營等合法手段，換取唐一軍提供幫助。

貴州省委前書記孫志剛貪腐案的特點是幾乎從不親自經手，自己在台前辦事，家人在背後收錢。另在醫藥領域亦存在收受醫藥供應商回扣問題，廣東省高州市人民醫院前黨委書記、院長王茂生從醫近40年，有醫藥公司老闆以聊醫學為名，頻繁找他做生意。為遮掩賄賂行為，王茂生受賄款項多是找人代持，行賄人在廣州、湛江、茂名等地為他購買多套房產、商舖，全部登記在別人名下。房子裝修時，他在露台設計一個隱蔽夾層收藏錢款，外邊再用櫃子遮擋。

周三（8日）將播出第四集《以案促改促治》，講述剷除腐敗滋生的土壤和條件，山東省政協前黨組成員、副主席孫述濤，重慶市政府文史研究館前黨組書記王合清等貪官會出鏡懺悔。