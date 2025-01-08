盧煜明今履新中大校長　協助學生按法例完成重組學生會

盧煜明指本周將與管理團隊會面，亦會再和師生進行交流。

原為中大醫學院副院長的盧煜明今日(8日)正式出任中大校長，他會傳媒時指出，對成為新校長感榮幸，在委仼後已和部分學生見面，預計未來工作繁忙，今個星期將會和管理團隊會面，亦會再和師生進行交流。

有關學生會重組事宜，盧煜明指一直有和學生溝通，會協助學生根據現行法例完成重組，管理團隊亦會和校董會密切溝通，繼續經營好中大。

被問及中大新傳學院學生媒體《大學線》近日就關愛隊的報道，惹來政府批評。盧煜明指《大學線》為學生提供實習機會，報道發表後會引來社會上不同的意見，吸取多元意見亦是學生學習範疇之一。

其後他亦發表公開信，強調中大是他服務了27年的地方，是讓歷代中大人有緣相聚的家，大家在這個朝氣勃勃的校園裏，群策群力，對社會建樹良多，又深信中大人誠結和衷，定能攜手實現共同願景，為世界創造更美好的明天。

他表示，鼓勵每位同學好好把握中大各式各樣的學習機會，努力追求全人發展，裝備自己成為具有全球視野及多元文化意識的僕人領袖，為中大傳承多年的優秀傳統和價值感到驕傲，並培養創新思維，盡力為全球挑戰尋求解決方案。

作為中大校長，他承諾與大學成員保持開放溝通，讓中大人發揮集體智慧，引領大學竿頭日進，繼續在構建可持續和更公平社會的道路上發光發亮。