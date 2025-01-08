西九文化區擬建7幢住宅不多於1995伙　首季向城規會申許可

西九文化區管理局預計明年中將耗盡2008年的216億港元撥款、資金鏈斷裂，政府去年容許將部分西九業權由「只租不賣」改為容許出售，以解財政困難。西九管理局建議在柯士甸道西以南及《西九發展圖則》規劃的林蔭大道以北，興建7幢於3層平台上的住宅大樓，單位總數不多於1,995伙，總樓面面積不多於10.85萬平方米。管理局計劃於今年第一季，向城規會提交規劃許可申請。

西九管理局向油尖旺區議會房屋及規劃發展委員會提交諮詢文件，當中提出擬議住宅發展計劃將設有兩組新的行人通道及出入口，方便公眾人士往來西九及區內主要交通樞紐。第一組行人通道設於住宅項目平台第一層，主要提供零售、餐飲及消閒設施，工程涉及兩條行人天橋貫通東西。

第二組行人通道設於平台第二層，由行人天橋連接平台的其他設施及各住宅大樓的平台入口大堂，並會接通藝術廣場大樓。公眾日後將可通過有關行人通道接駁港鐵九龍站和圓方商場。

住宅大樓平台亦設有零售、餐飲及消閒和附屬設施，以及地下3層的綜合地庫，用地面積約為19999平方米，總樓面面積不多於134500平方米。擬議樓宇高度為主基準以上84至100米，以形成階梯式的高度輪廓，保持由港島望向九龍海濱的良好景觀。

行政會議去年7月批准西九管理局建議有條件地解除西九住宅發展限制，允許管理局出售該區的住宅發展項目，最高上限為170,280平方米住宅總樓面面積，出售所得的收益全部由管理局保留，毋須再補地價，管理局指有關收益預計可維持約10年營運。