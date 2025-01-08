議員促處理體育園餐飲安排　善用維港兩岸空間推熊貓經濟

立法會前廳交流會早上舉行，就《香港旅遊業發展藍圖2.0》、推動運動發展及發展銀色產業等議題交流。有議員認為啟德體育園要處理餐飲安排等問題，另有議員建議要善用維港兩岸的公共空間。

啟德體育園早前舉辦多場試賽，議員鄭泳舜認為過去幾次的測試賽，特別是上個星期日的測試賽是非常順利，交通配套和人流管理都做得不錯，希望政府繼續做多些不同類型的測試，特別是要測試遊客來到香港的時候，有關流程是怎樣安排，還有餐飲安排等小問題都是要處理的。

他指未來將有很多大型盛事，包括3月尾的七人籃球和4月幾個大型演唱會，然後是全運會。他指全運會專員楊德強都在場，大家都有交流到全運會之後如何更好地發展香港主場的體育經濟。此外，亦有討論到文化藝術的活動，如何透過一些文化藝術的表演，令到更多的遊客願意多留香港多幾天、怎樣透過酒店的配合讓他們在香港消費等。

另一議員陳勇指幫助商界拆牆鬆綁，簡化營商減省行政成本會有助盈利，他建議政府各個部門能夠讓相關的行業，填表少一點簡便些，一張表就一站式可通幾個部門，又建議做好產品認證和白名單制度，讓相關企業、機構購買的時候可減省時間。

他又指早前舉辦的「熊貓駕到」活動，參與的包括海上的兩隻十米高的充氣熊貓公仔，非常受歡迎，他建議接下來的農曆新年和元宵，復活節和暑假等，一年當中差不多每一兩個月都有一些重大的節慶，以吸引內地和全世界的朋友及高端的旅客訪港，希望充分善用維港兩岸的公共空間，令到香港擴容吸納更多的遊客，中高端的旅客到海洋公園體驗熊貓經濟，還有去迪士尼和其他的博物館。

至於粵車南下方面，他認為假期的香港不是太多車，因為很多市民外遊，學校又不上課，路面是可以容納多一些內地來的跨境私家車或公務車。另外一都希望國際或內地的一些私人遊艇或郵輪等，增加節、假日來香港的時間。