全體議員人多分組多難溝通　立會前廳交流會改兩事務委會為基礎

立法會前廳交流會改安排，指現時議員多及分組多難溝通，下次改為以兩個事務委員會為基礎分組進行，並由相關的局長和委員會主席主持。

政府今日(8日)指前廳交流會自設立以來已舉行17 次，政府認為覺得前廳交流會作用很大，可以在一個非正式場合作討論，有助推進良政善治。政府亦留意到有意見指目前交流會的組數和入數都比較多，以致交談時會有困難，因此往後的前廳交流會，即下一次的前廳交流會開始進行一些優化，務求令到交流會的討論更深入和暢順。

現時交流會每一次是有四至六組，政府指由下一次開始是以兩個事務委員會為基礎，分組進行，並由相關的局長和委員會主席主持。商定討論議題方面，亦由相關的局長和事務委員會主席在會前協商，會後聯合會見傳媒。料有關優化措施會令到前廳交流會的發揮更完善，更有效促進雙向交流。

立法會主席梁君彥指交流會議為行政和立法關係注入新的元素、建立新的想法，政府當局不時都有優化前廳交流會的安排、諮詢他和其他議員。對於日後前廳交流會議，改以事務委員會為基礎的優化安排，立法會非常歡迎，指此舉凸顯政府對事務委員會的重視，新安排下官員可以更加聚焦去討論大家關心的議題，有助盡早在政策醞釀過程中去討論議題。