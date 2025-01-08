殘疾公僕比率跌被轟不利融合　政府：強制就業配額或有負面標籤

政府上年度聘用殘疾公務員的比率佔整體公務員1.4%，較上年度更低，被議員斥未能起示範作用，亦令人質疑政府「講一套、做一套」，反映社會融合程度不理想。當局強調政府沒有計劃就聘用殘疾人士為公務員設任何指標，設立強制性的殘疾人士就業配額制度，可能會對殘疾人士造成負面標籤效應，不利他們融入社會。

政府早前提供立法會的數據顯示，截至今年3月底各政策局及部門共聘用不少於2,438名「殘疾公務員」，佔公務員總實際員額大約1.4%，較去年的比率更低，少75人。

公務員事務局局長楊何蓓茵今日(8日)回覆社福界議員狄志遠的書面提問，重申截至2024年3月31日，各政策局及部門共聘用不少於2,438名申報了殘疾情況(不包括色盲或辨色方面有偏差(的現職公務員，佔公務員總實際人數大約1.4%。

按部門及殘疾類別劃分的統計數字，漁農自然護理署聘用殘疾公務員的比率最高，有6.32%即122人，其次是投資推廣署，比率為5.26%，但僅有2人。

當局指政府沒有計劃就聘用殘疾人士為公務員設任何指標，重申公務員的聘任政策是以公開及公平競爭為原則，又指設立強制性的殘疾人士就業配額制度，可能會對殘疾人士造成負面標籤效應，不利他們融入社會。政府亦沒有打算規定政府職位申請人、現職公務員及其他政府僱員必須申報殘疾情況以作統計。

對於殘疾公務員的工作類別，當局指現時有不同殘疾類型和程度的人士在政府擔任不同類型的工作，包括要求高學歷及專業資格的職位，顯示目前政府所提供的協助有效讓殘疾人士按他們的能力和志向(而非殘疾情況)在公務員團隊中盡展所長，而政府將會一如以往，致力確保殘疾申請人在投考政府職位時享有平等機會，並給予他們適當的優先錄用機會。