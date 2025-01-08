中高齡就業計劃　去年截至11月成功個案4055宗

為鼓勵中高齡人士重投工作，勞工處推行中高齡就業計劃，當局指在2018年至去年11月，中高齡就業計劃每年分別錄得2,574宗、3,061宗、2,260宗、3,340宗、2,707宗、3,873宗及4,055宗合資格就業個案。當局指目前未有計劃調高中高齡就業計劃下在職培訓津貼的每月金額上限。

議員周小松在立法會提出書面質詢過去7年有關支援中高齡人士就業最新個案數目。勞工及福利局局長孫玉菡回覆表示，2018年至2024年11月，中高齡就業計劃每年分別錄得2,574宗、3,061宗、2,260宗、3,340宗、2,707宗、3,873宗及4,055宗合資格就業個案。

孫玉菡又稱，勞工處每年分別錄得565宗、872宗、929宗、1,659宗、1,530宗、1,980宗及2,350宗在職培訓津貼初步申請，以及每年分別發出518宗、818宗、923宗、1,640宗、1,528宗、1,949宗及2,351宗原 則性批准。

此外去年推出為期三年的再就業計劃，孫玉菡指去年7月15日至11月30日，再就業計劃已錄得超過27000名參加者及超過8,000宗成功就業個案。同期聘請再就業計劃參加者的僱主已提交548份中高齡就業計劃在職培訓津貼初步申請。

孫指勞工處會密切監察再就業計劃的實行情況，並適時探討所需的優化措施。由於就業個案受經濟、勞工市場及求職人士個人情況等因素影響,為勞動人口參與率制訂關鍵績效指標並不合適。