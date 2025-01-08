議員促打擊回流醫病　當局反問點釐定「外人」

千億港元財赤下，社會上有討論如何縮減政府開支。有議員關注以離港人士「回流醫病」是「對自己人非常之嚴苛，但係對外人非常慷慨」，認為政府應「刀口向外」讓公帑用在市民身上，亦有議員關注能否參考消費券的原則打擊「回流醫病」。但當局反問如何釐定持有香港身份證的人士是「外人」，指現時沒有相關數據。

提出質詢的議員梁熙批評，財赤之下社會討論削減長者2港元乘車優惠，但沒有備存數據並打擊「回流醫病」，是「對自己人非常之嚴苛，但係對外人非常慷慨」。他認為相關情況是「津貼他們（已移民人士）回流香港醫病，食窮我哋特區政府」，期望政府「刀口向外」讓公帑用在市民身上，展開研究。

另一議員陳克勤指明白當局是「醫者父母心」，但擔心做法是「慷納稅人之慨」，關注能否參考消費券的原則打擊「回流醫病」。議員陳凱欣則關注能否使用「半私家」之類的彈性收費。

對「外人」一詞的定義，當局存有疑問，又反問：「點樣釐定一個定攞住香港身份證嘅人係一個『外人』呢？」他又認為「刀口向外」的說法「重咗一啲」。他指醫療服務有偶發性、急切性，與其他社會福利不同，除非全港市民每年都要申請一張卡才能使用醫療服務。當局又指醫療服務是連續性而非一次性，全港市民總有一天可能會病，反問：「係咪大家想每次睇醫生嘅時候都要問『你過去一年係香港住咗幾耐』呢？」

當局指任何持有有效身份證人士及屬香港居民的11歲以下兒童，均合資格使用公營醫療服務。他說現時沒規定使用者須在港居住某個日數，因此醫管局沒要求病人提供居港或離港日數資料，因此不能作所謂「回流醫病」的統計。至於綜援、傷殘津貼、長生津、高齡津貼等公共福利金援助，政府指相關福利有離港日數限制。

議員黎棟國同樣認為做法是「費時失時」，指出審查病人居港日數會阻礙醫護人員工作，「係完全做唔到嘅」，但他關注本港非永久居民應如何界定為「永久」。醫衞官員表示，現時沒有「取消」身份證的方法，因此醫護人員沒有能令判斷某人是否已離港。