長洲「包山嘉年華」即將展開　5.5決賽　下周五起接受報名

一年一度的長洲「包山嘉年華」即將展開！康文署今日(8日)宣布，一年一度的長洲「包山嘉年華」即將展開，當中壓軸的搶包山比賽分為訓練、選拔賽及決賽三個階段，決賽分男、女子組，兩組同時當晚11時半作賽。緊張刺激的壓軸項目「搶包山比賽」於5月5日晚上假長洲北帝廟遊樂場足球場舉行決賽，屆時12名參賽者須在指定時間內摘取包山上的平安包，不同範圍的平安包分數不同，得分最高的男女健兒將獲勝。

有興趣參賽的市民必須先登記成為SmartPLAY用戶，並在完成認證後，於2月17日至28日期間透過SmartPLAY系統的網頁、流動應用程式或智能自助服務站遞交電子抽籤申請。「搶包山比賽」名額為200人，所有名額將經由SmartPLAY系統以抽籤形式分配。在長洲居住、就業或就讀人士，可享有優先抽籤權報名參加比賽。

比賽分為訓練、選拔賽及決賽三個階段。所有參賽者須完成4月6日的攀包山架及防墮安全訓練，方可參加4月13日舉行的選拔賽。初賽和複賽，以最短時間完成初賽的24名參賽者，當中包括最少6名女參賽者將可入圍，晉身同日舉行的複賽，爭奪12個決賽席位，當中包括最少3名女參賽者。

該12名成績最佳的選手將可參加於5月5日晚上11時半至翌日凌晨0時45分舉行的「搶包山決賽」。決賽分男、女子組，兩組同時作賽。屆時，12名參賽者須在指定時間內摘取包山上的平安包，而不同範圍的平安包分數亦會有所不同，得分最高的男女健兒將獲勝；累積取得任何3屆比賽冠軍的男女健兒，將成為「王中王」或「后中后」的得主；而賽中取得最多平安包的參賽者則可奪得「代代平安獎」。

另外，「搶包山接力邀請賽」將一如以往在個人賽後緊接舉行，長洲地區團體的攀爬選手，將獲邀以三人為一隊參賽。