美斯費高甩轆事件　議員指對體育產業傷害大　當局：確保不損港譽

政府推動盛事經濟及體育產業發展，有議員重提美斯、費高等體育盛事甩轆令市民「冇癮」，認為對本港體育產業「幾大傷害」，問及會否在條例設逃生條款，或未能履行承諾的罰則。當局強調假如活動有政府資助，政府會不斷檢視合約條款，確保本港資助的體育盛事物有所值，指出不讓本港聲譽受損的目標「清晰」。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(8日)在立法會回應議員口頭質詢時重申，政府制訂體育發展政策時有參考國家和鄰近地區經驗，並會考慮香港自身條件。她指不同地區的政策不盡相同，政府會按自身情況完善5化政策，又指香港運動員在亞運及奧運等世界賽屢創佳積，可見政府多年投資漸見成果。

另外，她指啟德體育園將為本港體育產業化帶來寶貴契機和龐大機遇，政府會小心觀察和分析情況，以定下更遠大目標。

議員田北辰舉例，過往美斯、費高等體育盛事甩轆令市民「冇癮」，認為對本港體育產業「幾大傷害」。他關注政府防止相關事件的機制，會否在條例設逃生條款，或未能履行承諾的罰則。羅淑佩表示，假如活動有政府資助，政府會不斷檢視合約條款，確保本港資助的體育盛事物有所值，指出不讓本港聲譽受損的目標「清晰」。

她又指沒政府資助的活動，可能「旁枝」活動出問題，政府會連同消委會向市民作提醒。另外，政府會在租場時列明條款，令機構明白出現不足之處時可能影響日後租場。但她強調香港是自由港，歡迎各式各樣機構來港舉行活動。

提出質詢的議員何敬康關注，當局是否有計劃「參照以其他地區的成功經驗作為參考，積極聯繫主力投資體育項目的企業和資金，為香港體育產業注入重大動力，和促進香港發展主場經濟」。羅淑佩回應稱，啟德體育園啟用後會有更多世界級的場地，會參考世界各地做法和潮流，政府會主動接觸相關機構並樂意和他們商討。