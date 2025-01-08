兩年演唱會帶來37億元消費 政府指有機構決定在體育園辦活動

不少議員曾促請政府推動演唱會經濟。議員周文港今日(8日)在立法會提出相關的口頭質詢，當局指啟德體育園至今已與逾200個本地和海外的體育或非體育活動的推廣機構接觸，不少機構已決定或計劃會使用體育園設施舉辦大型體育及娛樂活動。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩回覆，指根據政府的估計，2023年至2024年約每年有350場大型演唱會，即每個月有15場演唱會舉行，逾420萬名觀眾，當中超過150萬旅客，為香港帶來約37億港元的消費，經濟增加值約為22億港元。

隨住啟德體育園的落成和啟用，香港可以舉行更多具規模和經濟效益的演唱會，令香港成為舉辦大型流行演唱會的絕佳地點，亦符合《文藝創意產業發展藍圖》提及，發展香港成為流行文化之都的目標。

她又指2023/24年紅館舉行的演唱會為政府帶來逾1.4億港元的場租收入，而西九文化區場地租賃政策和亞博館相約，場租收費亦同樣以市場價格釐定。由於亞博館同西九文化區管理局均以自負盈虧模式經營，有關場租收入屬於商業敏感資料，兩者未能公開有關數字，以免損害場地商業運作的靈活性，以及在亞洲地區的競爭力。

對於稍後啟用的啟德體育園，她指營運公司與200多個本地同海外體育和非體育活動的推廣機構、組織和代理人接觸，多個本地和海外的活動推廣機構亦決定或計劃租用園區內不同的設施，當中包括體育和娛樂活動，具體詳情會由主辦方公布。

議員吳傑莊關注黃牛票的問題，擔心會影響香港演唱會業的形象，詢問當局有何政策打擊黃牛活動，例如用實名制或電子售票之類，讓門票售賣更公平。

羅淑佩指政府對謂黃牛票問題是有法例規管，城市售票網在處理大型和受歡迎的節目的時候，會和主辦機構商議不同的票務方案。她表示，知道網上有一些平台會去兜售門票，當局有需要研究是否可以立法處理演唱會門票的炒賣，而最有效杜絕黃牛的實名制卻往往不是主辦方的第一選擇。她指對於演唱會的愛好者而言，如果在未經授權的途徑買票的確有風險，尤其是很貴的價格，更會助長炒賣。