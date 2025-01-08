近兩年內無黃牛黨因炒演唱會飛被定罪　康文署稱無人舉報

近年本港舉辦了多場大型演唱會，但黃牛黨炒賣門票行為禁之不絕，令人髮指。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（8日）回覆議員質詢時表示，根據相關部門紀錄，由2022年至2024年第二季的兩年內，沒有人因觸犯《公眾娛樂場所條例》第6條，即在公眾場所出售黃牛飛而被定罪；又稱康文署在期內並沒有接獲相關舉報。

根據《公眾娛樂場所條例》獲發牌照的公眾娛樂場所而言，任何人以超過活動舉辦機構所定的票價售賣或要約出售，展示或管有活動門票以供出售，或游說他人購買該等門票，即屬違法，一經定罪可處罰款2,000港元。

不過，政府打擊黃牛炒賣門票似乎成效不彰，近年沒有人因上述規例而被定罪，執法部門亦沒有備存有關在公眾娛樂場所炒賣黃牛門票的舉報數字，康文署在期內也沒有接獲相關舉報。

政府表示，一直關注門票炒賣甚至假票問題，並研究透過立法及刑事化的方式處理康文署表演場地的門票炒賣，及就此與持份者溝通。由於門票炒賣問題的成因眾多，涉及供求、市場結構、規管等不同因素，以立法規管各有利弊。政府會以審慎的態度考慮立法方案，並繼續密切留意康文署場地活動的門票銷售情況，以打擊非法炒賣門票活動。