逾九成受訪者與自閉症人士外出遭歧視　團體設感官友善巴士支援

自閉症很普遍。有組織今日(8日)發布一項調查，指有95%受訪者與自閉症人士外出時遭受到不同程度的歧視，故推出全港首部專為自閉症群體設計的巴士，該輛巴士不僅為自閉症群體提供場地支援，還讓公眾有機會親身體驗自閉症人士在外出時面對的挑戰，從而啟發大家思考如何支援不同需要人士。

藝術共融團體Q Plus A藝術基金會和順豐香港向約200名自閉症群體的照顧者、社工和老師收集問題，並與當中100位進行訪談，以了解他們日常與自閉症群體外出時面對的狀況與困境。調查發現，95%受訪者認為普遍公共場所缺乏針對自閉症群體設計的友善環境；97%認為公共場所的職員缺乏能力去應對自閉症群體的需求；有95%受訪者表示在外出時曾遭受到不同程度的歧視。

順豐香港指，本港首部專為自閉症群體設計的巴士，由退役巴士改裝，巴士下層除了有展覽，更設有聲音體驗，讓大眾走進自閉症群體的感官世界，並了解照顧者的心聲。下層亦有「等你的明信片」，展出了100張來自閉症孩子（星兒）的手繪明信片，參觀巴士過後，參觀者亦可以為星兒創作明信片，讓彼此透過明信片裏的畫作與文字交流與連結。

順豐香港指，在巴上層設有全港首個設於公眾地方的寧靜室，為群體提供舒適、安靜及柔和的環境，減少不必要的感官刺激，並會增設軟墊以減少他們受傷的風險。身處寧靜舒適的空間，聽故事和做手工等都是解壓的體驗。