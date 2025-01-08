支聯會鄒幸彤等3人拒交資料案　申終院上訴獲批今開庭審理

已解散的支聯會前副主席鄒幸彤及4名前常委，被指於2021年9月，拒絕向國安處提供組織活動的相關資料，被控沒有遵從通知規定提供資料罪。包括鄒幸彤等3人否認控罪，經審訊後，被裁定沒有遵從通知規定提供資料罪成，均被判監4個半月。3人不服定罪及刑期，向高院提出上訴亦被駁回。3人向終院申請上訴許可結果獲批，終院今（8日）開庭審理，主審法官包括終院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚，及非常任法官陳兆愷。

3名上訴人包括支聯會前副主席鄒幸彤（38歲，大律師）、前常委鄧岳君（55歲，無業）和徐漢光（74歲，退休人士）。控罪指他們在2021年9月8日，作為支聯會在本港的幹事或管理或協助管理該組織的人士，並已獲根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第43條實施細則》送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。同案另外兩名被告梁錦威及陳多偉早前已認罪，被判囚3個月。

3人上訴遭高院駁回後，向高院申請往終院上訴的許可證明書，高院法官黎婉姫2024年4月開庭後，拒絕發出許可證明書，指案件沒有可供爭辯的理據，上訴亦無成功機會。上訴人之後直接向終院申請上訴許可，最終獲批。

案件編號：FACC 10-11/2024