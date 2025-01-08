駕駛考試去年被揭輪候近1年　當局稱已回落至190日

駕駛考試輪候時間愈來愈長，申訴專員公署去年9月揭發部分考試隨時需輪候近一年，運輸署更於2016年取消非商用車輛路試的服務承諾。運輸及物流局今日(8日)回覆議員提問指，駕駛考試的平均輪候時間已回落至疫情前水平的約190日，並強調正制定非商用車輛駕駛考試的承諾服務水平，會盡快公布。當局又指，去年截至11月底，有逾6.8萬個免試簽發香港駕駛執照申請獲批，超越2023年全年的6.7萬個。

運流局表示，申請駕駛考試的數目由2010年約11萬宗，增至去年約19萬宗，即在過往15年增幅超過70%；而在疫情期間駕駛考試服務曾間歇暫停。在恢復服務後，運輸署竭力調撥資源進行補考，包括在可行情況下，安排考牌主任在星期六額外工作為考生服務，增加路試考試的數量。現時私家車合併試及輕型貨車合併試的考試平均輪候日數，已由2022年超過300日，回落至去年12月底約190日，回復至疫情前的水平。運輸署會繼續密切監察情況，盡力安排資源及採取可行措施縮短路試輪候時間。

申述署去年9月揭發，運輸署在2016年取消非商用車輛路試訂立82天輪候日數、以及制訂95%達標率的服務承諾。事件曝光後，運輸署曾承諾會研究重設相關目標。議員陳仲尼關注研究進度。運流局表示，運輸署現正檢視過去駕駛考試輪候日數、現時實際的考試輪候時間，以及預計可見將來的駕駛考試需求及供應量，以制定非商用車輛駕駛考試的承諾服務水平，並會盡快公布。

此外，持有《道路交通（駕駛執照）規例》附表4所列國家或地區簽發的駕駛執照的人士，可以向運輸署申請免試簽發香港正式駕駛執照，以駕駛私家車、輕型貨車、電單車及機動三輪車。運流局表示，去年截至11月底，有68,231萬個申請獲批，超越2023年全年的67,471個；當中又以持有內地簽發駕駛執照的獲批申請最多，有59,975，佔整體獲批申請近90%。