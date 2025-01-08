2046年香港人口料達819萬　需約100萬個新增房屋單位應付

不少研究及意見指出，香港需要透過增加人口成為國家城市規模標準下的超大城市。當局今日(8日)指，根據統計處最新的人口推算，去年年中本港人口已超過750萬人，按最新推算至2046年更會達到819萬，撇除外籍家庭傭工，當中65歲及以上長者屆時將增加至佔人口36%，勞動人口參與率亦會因而由2023年的約55%逐步下降至2046年的52%左右。

議員梁毓偉在立法會提出質詢當局有否就增加人口制訂目標，以本港在2030年後的整體空間規劃、土地和基建發展，能容納多少人口居住。勞工及福利局局長孫玉菡回覆表示，去年發布的2023年人力推算顯示，預期本地人力需求將由2023年的355萬上升至2028年的375萬人。然而本地人口急速高齡化，未來5年各行各業人力供應將不敷填補空缺，人力缺口將持續擴大。

他指政府2022年底推出一系列積極招攬人才措施，各項人才入境計劃至去年底共收到逾43萬宗申請，當中逾27萬獲批，超過18萬名人才帶同其受養人經各項人才入境計劃抵港，扭轉本地勞動人口疫情期間的跌勢，有效填補本地人口及人力缺口。

在土地方面，當局於2021年發表《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》（《香港2030+》）的最終報告，建議在至2048年的30年間供應約7300公頃的土地，以滿足預計同期約6200公頃的土地需求，並在長遠建立土地儲備。在估算未來三十年的土地需求時，已計入同期預計需要約100萬個新增房屋單位的土地需求，上述的土地供應量仍足夠應付統計處推算到2046年896萬。