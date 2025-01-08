舉報濫用公屋獎下周三實施　成功舉報最高可獲3000元

香港房屋委員會發言人今日（8日）公布，早前通過設立的「舉報濫用公屋獎」將於下周三（15日）實施。房委會表示，為了鼓勵提供濫用公屋的個案，當房委會憑藉舉報人提供的資料，成功向濫用公屋住戶發出遷出通知書，房委會會向參與計劃人士提供感謝狀及最高3,000港元現金獎勵。發言人補充指，一些較隱蔽個案需透過市民舉報提供線索，希望透過計劃鼓勵市民舉報濫用公屋，從而善用公屋資源。

房委會表示，只要年滿16歲或以上，任何能提供真實確切資料，令房屋署成功向濫用公屋單位的人士發出遷出通知書的舉報人，皆符合參與資格，不過因涉及現金獎勵，舉報人必須以實名舉報，並同時提出參與計劃，參加計劃的人士亦需進行初步評審及面見，以確保資料真確。

而為免有關計劃被濫用，每宗可獲獎勵的舉報會由「評審委員會」審核，並審理性質複雜或有爭辯的個案，「評審委員會」會由首長級人員擔任主席並作出最終決定。房委會強調，舉報人士的身份會絕對保密，房委會也不會向舉報人士透露調查的詳情及結果。有意參與計劃的人士，可透過舉報郵柬、房委會或房屋署網頁的電子表格、舉報熱線等方式舉報。