議員斥政策思維故步自封　錯失港口自動化頭啖湯

曾經是全球最繁忙的香港貨櫃碼頭，目前已風光不再，近年排名更排名拾級而下去。立法會今日(8日)辯論有關「提升香港國際航運服務中心地位」議員議案時，有議員批評過往政府決策思維「故步自封」，導致錯失港口自動化及先進航運使用的「頭啖湯」，影響了貨運吞吐量及行業發展，被鄰近的深圳、廣州超越，指政府必須帶領業界應變求變，開拓新出路。

周文港在會上除提出有關批評外，又建議政府和廣州整合港口，持續和國家磋商分工，針對新興市場作宣傳，同時推進香港和國家的人才雙向流動。

提出動議的法律界議員林新強指出，國際航運服務業的前景非常亮麗，內地造船業去年有至少1,000份新造船訂單，以每艘新船平均造價 9,000千萬美元計算， 新造船合共要融資7,000億港元。只要有一半訂單來香港融資，數字已經是港交所2024年全年IPO 集資額的4倍。

他指未來航運融資通充滿機遇，需要有更好的金融環境，方便理賠資金流動，預計有更多航運保險公司的服務中心搬到香港，連帶數以百億港元計的資金儲備會來到香港，亦將帶動相關的金融投資市場，而上述數字尚未計算船舶租賃服務和航運法律服務所衍生的經濟活動，但現實問題是香港缺乏航運服務業相關的企業和人才。

政府現時搶企業、搶人才，他建議成立由財政司司長帶領的跨部門的航運發展委員會以統籌多部門協作，推出政策發展航運服務業；善用政策和扣稅優惠，吸引國際航運服務和航運金融機構來香港設立辦公室，鼓勵他們使用香港的爭議解決服務；為企業提供免息貸款和獎勵，鼓勵企業引入國際專才，短期內擴大人才庫，提升企業競爭力。