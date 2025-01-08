內外因素夾擊　議員指港國際航運中心地位岌岌可危

立法會今日(8日)辯論有關航運中心的議案，議員管浩鳴直指香港的國際航運中心地位變得岌岌可危，外在原因包括持續多年的中美貿易戰、全球物流產業鏈重組、貿易商「去中間化」、鄰近港口同質化發展所形成惡性競爭的格局等；內在因素方面，則包括貨櫃碼頭的處理費用冠絕全球、推展港口智慧化、技術升級和自動化的步伐緩慢，以及航運從業人員老齡化、技術人員嚴重不足等，他促請政府必須正視前述的問題，亦要積極統籌行業的長遠和整體發展。

他認為香港航運業的未來發展路向應側重於高端航運服務，以鞏固香港作為國際航運樞紐的地位。他又引述金管局去年6月的數字，航運貸款及墊款總額大約有883億港元。在傳統航運金融以外，香港能提供多元化的另類融資渠道，包括私募和對沖基金等，進一步填補資金缺口。憑藉堅實的銀行體系，再加上多元化的融資渠道，期望政府在支持航運服務業的同時，亦積極探討將香港轉型至國際航運金融中心的可能性。

提出修正案的議員陳沛良建議政府透過政策補貼、稅務優惠，積極游說更多外資企業及中國境內具規模的保險公司，把地區承保中心設在香港，並鼓勵他們把更多的業務由香港的分公司或子公司作出承保，從而增強香港海運保險的深度及闊度。同時，亦應盡力鼓勵及吸引更多內地的再保險市場，支援在港的海運保險企業提高承保能力，這有助於香港發展成為亞洲以至世界的主要海運保險服務中心之一。

具工會背景的議員陸頌雄表示，面對內地日趨智能和高效的港口競爭，香港除了引入新技術，發揮多式聯運的優勢，更要爭取要爭取貨櫃吞吐量止跌回升，要維持國際航運中心地位就必須要走高增值的路線。他又認為香港航運業在轉型升級的過程中，應減緩對現有近14萬水陸物流從業員的衝擊，政府應了解現有的從業員的技能缺口，從而對症下藥，拓闊青年的就業選擇，避免製造大規模失業，倒頭來又要輸入外勞這種矛盾和循環。

對於有企業打算把青衣船塢的用地重新發展為住宅項目，他認為此舉既不智亦短視，勢必令到本港的船舶維修業向外轉移，技術難以承傳，進一步削弱本港航運服務業的實力，跟鞏固及提升國際航運中心的地位背道而馳。