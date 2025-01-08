單日連破毒品倉及太空油煙彈工場　檢值2000萬元貨拘2男

海關在昨日(7日)破獲2宗毒品案件，搗破一個毒品儲存庫及「太空油」煙彈製造中心，檢獲貨值約2,000萬港元，並拘捕2名男子。

調查人員表示，海關經深入調查後，發現有販毒集團在銅鑼灣操控一個毒品儲存庫，遂於昨日採取行動。關員突擊搜查涉事單位，搜獲約33公斤懷疑冰毒，估計市值約1800萬港元，並在屋內拘捕一名41歲男子。被捕人士報稱按摩師，他已被落案控告一項「販運危險藥物」罪名，案件將於明日(9日)在東區法院提堂。據了解，涉案懷疑冰毒被藏在潤膚露內。

就第2宗案件，海關察覺有販毒集團懷疑於元朗經營製毒工場，而且該工場亦涉及製造「太空油」煙彈。關員判斷時機成熟後，昨日在大埔街頭截查一名37歲無業男子，從他手持的膠袋檢獲約1公斤懷疑可卡因，隨即拘捕該名男子，並將其押解到元朗一處所調查。

搜查過程中，關員再起出約1.9公斤懷疑「太空油」、約60克懷疑霹靂可卡因、13個懷疑「太空油」煙彈、41支懷疑含四氫大麻酚（THC）的電子煙，以及一批懷疑製毒及毒品包裝工具，市值約200萬港元；現場亦搜出逾1,500個煙彈空殼及部件。

調查人員指示，毒販會為「太空油」加入不同類型的香精，例如菠蘿、士多啤梨及杧果口味，意圖吸引年輕人吸食。根據初步調查，如將現場搜獲的「太空油」製成煙彈，大約可製成6,000個，相信今次行動已成功瓦解一個「太空油」煙彈製造中心，阻止大批「太空油」流入市面。被捕男子已經被控3項「販運危險藥物」罪及一項「管有第一部毒藥」罪，案件將於明日在粉嶺法院提堂。

鑑於最近吸食「太空油」有上升趨勢，海關會繼續加強執法力度，從入口、製造、分銷等層面進行多角度打擊。