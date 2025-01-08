王毅訪剛果凝聚共識　推動中非合作提質升級

中共中央政治局委員、外交部長王毅轉到剛果共和國訪問，周二（7日）在布拉柴維爾分別會見該國總統薩蘇和外長加科索。王毅在會後記者會上表示，此訪為與剛方就推動中非合作論壇合作提質升級凝聚共識，經過充分協商，雙方對落實北京峰會成果有三點基本考慮，包括聚焦落實中非現代化十大夥伴行動。

王毅在記者會上表示，中非合作論壇為促進非洲發展、改善非洲民生發揮了重要作用，已成中非團結合作的標識、南南合作的旗幟，也是引領國際對非合作的樣板。會談中雙方考慮到加強發展戰略對接和治國理政經驗交流，不斷豐富中非友好合作精神，同時明確優先方向和重點項目，落實好100%稅目產品零關稅，打造好陸海統籌的中非互聯互通網絡，推進好1,000個小而美惠民生項目，完善好中非投資貿易合作機制。中剛雙方已制定今後3年論壇發展的時間表和路線圖，今年將以召開論壇成果落實協調人部長級會議為重點。

會談中，王毅強調加強同非洲國家的團結合作是中國長期堅定的戰略選擇，無論國際風雲如何變幻，中國發展對非關係和開展對非合作的力度不會減弱、只會加強。薩蘇提到，今年是中非合作論壇北京峰會成果落實的開局之年，作為共同主席國，剛方將竭力落實好十大夥伴行動，推動中非合作取得更大發展。加科索則指，願繼續加強互利共贏的對華合作，將繼續堅定支持一中原則，支持中國實現國家統一，並就西藏地震向中國人民表示慰問。

另關於中國老撾鐵路和西部陸海新通道鐵海聯運班列等互聯互通運輸新模式，中國外交部發言人郭嘉昆周三（8日）回應，互聯互通是中方提出的「一帶一路」倡議重點合作領域之一，契合「全球南方」賦能發展的訴求。中方將堅持共商、共商、共享，不斷拓展更高水準、更具韌性、更可持續的共贏發展新空間，以高品質發展和高水準對外開放與世界共享機遇紅利。