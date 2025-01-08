赤柱監獄頒發證書　首位在囚人士取得博士學位　4人獲學位資歷

懲教署轄下的赤柱監獄今日(8日)舉行證書頒發典禮，向38名在囚人士頒發學業證書，肯定他們在學業上努力進修的成果，2024年青年在囚人士文憑試合格率逾9成，另有1名男囚成本港首位在獄中取得博士學位。典禮中，共4人獲得都大學位資歷。香港都會大學表示，在極端環境中修讀課程很多課業都難以正常展開，因此在囚人士要比普通人付出更多心血。取得博士學位的在囚人士阿俊表示，自己之後會盡力學習英文，他還表示明年還會有一個學位將畢業。

阿俊今日取得由都大頒發的教育博士學位，亦是全港首位在囚人士取得博士學位。阿俊表示，自己早年讀到中四就已輟學，曾簡單以為教育只是老師的灌輸，直到自己在教育這一領域不斷深入研究，才發現自己就是在青少年階段時思想出現了偏差。對於為何選擇讀書，阿俊坦言，讀書可以讓自己不胡思亂想，能找到不少以前人生所遇到的問題答案，同時也是通過行動告訴家人，自己沒有放棄自己。阿俊還表示，自己之後仍然會繼續學習新知識裝備自己，明年還有一個學位將會畢業。

都大副校長（研究及拓展）郭予光表示，都大現時也在不斷優化課程，方便在囚人士攻讀，在院所中這種極端環境修讀任何課程都不容易，很多課程都不能正常展開，例如一些資訊科技類的課程。郭強調，即便如此依然維持原有標準，對在囚人士不會有特殊照顧，無論是學習内容、規定時間以及各項要求等。

在過去一年，赤柱監獄共有158名在囚人士報考各類課程及公開考試，取得了179卷合格成績，當中64卷為優良成績。有關在囚人士的課程及考試由都大及明愛社區書院舉辦，科目包語文及文學、商業英語、商業財務及會計等。