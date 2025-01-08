除夕天星小輪煙囪冒煙「噴火」　本周一復航再現火花

有東網讀者爆料，指於上周二(12月31日)下午約3時半，天星小輪夜星號於灣仔天星碼頭泊岸載客期間，發生船隻故障起火事故，船隻天面煙囪冒出大量濃煙，火勢猛烈，火勢燃燒近5分鐘，又聲稱船隻失去動力，需由其他船隻拖離碼頭，幸事件未有人員傷亡，其後經外判維修商檢修後，於本周一(6日)再次投入營運，惟當晚再發生事故，排煙口再次不停冒出火花，最後船長基於安全考慮，決定航行至碼頭後，不讓船隻繼續航行。

天星小輪發言人回覆，表示於2024年12月31日，夜星由尖沙咀碼頭開出前往灣仔碼頭卸客後，於下午約3時40分發現船頂煙囪冒出黑煙及有少量火焰，相關火種已被迅速撲滅，事後該艘船即時停止服務並開始維修。至2025年1月6日完成，並在1月6日開始重投航班服務，惜於同晚約10時32分於航行期間，煙囪再次冒出零星火花，船員發現後立即安排駛回尖沙咀停泊，維修過程中發現部分機件故障，以致產生零星火花。

天星小輪重申，旗下所有船隻皆有作定期檢查及通過相關年檢，而乘客之安全亦為天星小輪最重視的一環。在上一次例行檢查之際，並沒有發現上述之問題，故兩次皆屬獨立事件，該艘船隻目前已重投服務，並且一切正常。